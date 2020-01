Green Day: pubblicato il nuovo singolo "Oh Yeah!", e i proventi andranno in beneficenza. Guarda qui il video

I Green Day hanno pubblicato il terzo inedito estratto dal nuovo album "Father Of All..." che vedrà la luce il prossimo 7 febbraio. Assieme al singolo la band di Billie Joe Armstrong ha pubblicato anche il divertente videoclip.

Tutti proventi della canzone andranno in beneficenza. Il motivo è che all'interno del brano compare un campionamento dell'album Bad Reputation di Joan Jett, scritto in parte da Gary Glitter e definito dai Green Day come uno "str**o totale". La band ha scelto quindi di devolvere i guadagni a due associazioni che si occupano dell'assistenza ai minori che hanno subito abusi.

Il brano segue la pubblicazione di "Fire, Ready, Aim" dello scorso autunno, brano che la band ha scelto di utilizzare per promuovere la National Hockey League. L'unione dei Green Day con la NHL continuerà l'esibizione della band all'NHL All-Star Game a St. Louis il prossimo 25 gennaio.

La band di Billie Joe Armostrong insieme ai Weezer sarà in concerto all'Ippodromo di San Siro di Milano e a Firenze Rocks rispettivamente il prossimo 10 e 11 giugno.