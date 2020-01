Jared Leto è Morbius nel nuovo film dell'universo di Spider-Man. Guarda il trailer

Jared Leto tornerà la prossima estate al cinema con un nuovo film.

Il leader dei Thirty Seconds To Mars e nostro Rock Ambassador porterà sul grande schermo un personaggio inedito dei fumetti Marvel legato all'universo di Spiderm-Man. Si tratta di Morbius, uno dei cattivi principali dell'Uomo Ragno che mai prima di questo momento aveva avuto una trasposizione cinematografica in un film stand alone.

Michael Morbius è un ricercatore a cui viene diagnosticata la leucemia e si adopera in qualsiasi modo per combatterla e sconfiggerla, anche a costo di trasformarsi. Ed è proprio con i suoi esperimenti che da vita a "Morbius il vampiro vivente".

Dopo aver debuttato nel mondo dei cinecomic con il Joker all'interno di Suicide Squad per la DC, Jared Leto cambia casacca passando alla Marvel e portando in scena un personaggio completamente nuovo. Dalle prime immagini però il collegamento con i film di Spider-Man che abbiamo visto e apprezzato negli ultimi anni è davvero forte, complice anche il cameo di Michael Keaton (Avvoltoio in "Spider-Man: Homecoming") alla fine del trailer.

Morbius sarà al cinema nell'estate 2020