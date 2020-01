Il 23 marzo 1999 i Placebo di esibirono all'Irving Plaza di New York per un concerto che sarebbe diventato storico: suonarono "Without You I'm Nothing" assieme a David Bowie.

Ma il ricordo più bello e intimo di quello show fu probabilmente vissuto nel pomeriggio quando la band di Brian Molko provò la canzone con il Duca Bianco in camerino.

Ecco il video di quel momento ripreso da Stefan Olsdal