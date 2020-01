Quando il rock non fa invecchiare! Guarda il video con la nonna alla batteria che suona Down With the Sickness dei Disturbed

Il rock non fa invecchiare! E questa "nonna" lo dimostra.

Il video, diventato virale in pochissime ore con oltre sei milioni di visualizzazioni su YouTube, vede l'insegnante di batteria Dorothea Taylor alle prese con la cover di Down With the Sickness dei Disturbed.

All'inizio del video, Dorothea affronta il pregiudizio che molto spesso etichetta i musicisti rock più anziani: quando ad esempio entra in un negozio di strumenti musicali viene indirizzata immediatamente ai reparti dedicati al pianoforte e al violino e la gente pensa che sia un'organista da chiesa invece che una scatenata e bravissima insegnante di batteria.

"Ho suonato la batteria per tutta la vita. I batteristi possono essere di tutte le età, dimensioni, forme ed etnie. E indipendentemente da quanto siamo ancora bravi, o quanti anni abbiamo, faremo sempre parte della famiglia dei batteristi."