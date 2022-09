Editors - EBM - con Giulia Salvi

Lo speciale Best Rock dedicato a "EBM", il nuovo album di inediti degli Editors

Con Giulia Salvi

Giovedì 22 settembre - Ore 21:00

EBM inaugura la nuova era di una delle band più rilevanti, intriganti e durature della scena inglese. Una band che, in ben 17 anni di carriera, non si è mai fermata. Tutti i sei album degli Editors sono stati in Top 10 in UK, due si sono piazzati al #1 e il loro lavoro d’esordio The Back Room era in lizza per un Mercury Prize. Il loro ultimo tour li ha visti esibirsi all’OVO Arena di Wembley nel 2020 per il più grande show da headliner di sempre, dimostrando così quanto il loro pubblico sia sempre stato in costante crescita. Hanno sempre riscosso grande successo anche dall’altra parte del canale, con date sold out e performance da headliner a diversi festival in Europa e nel mondo. Il segreto della loro longevità potrebbe essere la capacità di evolversi continuamente nel sound pur rimanendo sempre ben radicati alla loro visione. E come suggerisce già “Heart Attack”, questo nuovo capitolo non farà eccezione.