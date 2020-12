ARCTIC MONKEYS - "Royal Albert Hall" - con Giulia Salvi

Lo speciale dedicato al nuovo album live della band di Alex Turner registrato il 7 giugno 2018 all'interno della storica Royal Albert Hall di Londra.

Tutti i ricavati di Arctic Monkeys – Royal Albert Hall saranno devoluti a War Child UK per aiutare a coprire il deficit di 2 milioni di sterline causato dall’impatto devastante del Covid-19 sulla loro raccolta fondi.

Con Giulia Salvi

TRACKLIST

Four Out Of Five

Brianstorm

Crying Lightning

Do I Wanna Know?

Why'd You Only Call Me When You're High?

505

One Point Perspective

Do Me A Favour

Cornerstone

Knee Socks

Arabella

Tranquility Base Hotel & Casino

She Looks Like Fun

From The Ritz To The Rubble

Pretty Visitors

Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair

I Bet You Look Good On The Dancefloor

Star Treatment

The View From The Afternoon

R U Mine?