Motor Bike Expo 2021! Virgin Radio c’è!

Motor Bike Expo, a Veronafiere dal 18 al 20 giugno, è l’evento dedicato al mondo delle due ruote che pone il proprio focus sul motociclista e sull’utilizzo della motocicletta: accessori, abbigliamento, itinerari, strutture…

Un mix, il cui ingrediente principale è la condivisione della passione, che a MBE si esprime ai massimi livelli, superando i confini del settore moto e rendendo MBE un evento di costume, di stile, di tendenza, risaltando l’unicità che contraddistingue ogni amante delle due ruote.



E Virgin Radio sarà presente con per tutta la durata della fiera con il nostro Ringo.



Riconosciuta come la manifestazione più grande al mondo dedicata alla moto personalizzata (con più di 170.000 visitatori, oltre 700 espositori e 100.000 mq di esposizione) è la fiera per tutte quelle persone che hanno sempre voluto elevarsi dalle masse e dalle convenzioni, vivendo una vita alla ricerca di “cose speciali”, di “pezzi unici”, di amici con cui condividere emozioni ed esperienze da ricordare.

A MBE i visitatori hanno l’opportunità di ammirare moto uniche provenienti da ogni parte del mondo e customizzate dai migliori preparatori di fama internazionali, oltre a trovare gli ultimi modelli delle maggiori Case motociclistiche.

Un altro aspetto che rende MBE un evento unico è la possibilità di acquistare abbigliamento, accessori e componenti offerti dal mercato: un universo di soluzioni per rendere speciale la propria moto ed il proprio modo di essere motociclisti.

La vera particolarità è che si può toccare con mano qualsiasi tipo di moto: dal racing in pista al fuoristrada, dalla tradizione custom si sfocia nel turismo e nella tecnologia più avanzata, come il mondo dell’elettrico.

Tutti settori che rappresentano l’intero patrimonio motociclistico mondiale.

Non solo moto

Jeep riconferma la sua partecipazione alla fiera internazionale e farà provare le emozioni dei sali scendi sui fuoristrada più famosi del mondo; grazie alla “Jeep Experience” che porterà i visitatori su un percorso in grado di esaltare le capacità di queste auto e di emozionare i partecipanti sia dentro che fuori l’abitacolo.

I vantaggi dell’edizione di giugno

Tanti i vantaggi di un’edizione sicuramente più calda dei tradizionali weekend di gennaio, in cui gli organizzatori potranno sbizzarrirsi con attività ancora più mirate sui diversi utilizzi della moto, grazie anche alla collaborazione con Federmoto che ha pianificato una serie di eventi, tutti da vivere “in sella”. Tre le diverse tipologie di tour a cui è possibile iscriversi sul sito www.motorbikeexpo.it, uno dedicato alle maxi enduro e alle tourer, uno alle cafe racer e uno su fondo naturale per scrambler e special offroad.

Il parcheggio per chi arriva in moto è interno e gratuito

I motociclisti che raggiungeranno Verona in moto potranno entrare direttamente in moto all’evento, grazie al “MOTO PARKING” un parcheggio dedicato esclusivamente alle moto, situato nel cuore di Motor Bike Expo, dove i motociclisti, con le loro moto, saranno ancora più protagonisti. Per chi arriva in moto, l’ingresso è la “Porta C”.

Prezzo del biglietto

Per questa “edizione speciale” di MBE gli organizzatori hanno voluto proporre un “prezzo speciale”. I biglietti costeranno solo 10€ per tutti i visitatori (-50% rispetto l’edizione 2020) come simbolo di ripartenza per tutti gli appassionati delle due ruote.

Biglietti disponibili solo online nel rispetto delle procedure anti-covid, le biglietterie di Veronafiere non saranno aperte.

Gli orari della manifestazione:

Venerdì 18: 9.00 – 22.00

Sabato 19: 9.00 – 22.00

Domenica 20: 9.00 – 20.00

Di seguito le misure anti-covid adottate da Motor Bike Expo :

Mascherina obbligatoria: è sempre obbligatorio l’utilizzo di una mascherina all’interno del quartiere fieristico.

Distanziamento: all’interno della manifestazione è obbligatorio il distanziamento di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro.

Rilevazione della temperatura: all’ingresso della manifestazione verrà misurata, attraverso l’utilizzo di termoscanner, la temperatura corporea (i soggetti a cui verrà rilevata la temperatura pari o superiore a 37.5° non potranno accedere all’evento).

Dispenser gel igienizzante: Veronafiere ha installato distributori di disinfettante posizionati in tutti i luoghi di lavoro, bagni, corridoi, zone comuni, portineria, che invitiamo a utilizzare frequentemente.

Spazi più ampi: per l’edizione 2021 gli organizzatori hanno previsto corridoi e aree espositive del 20% più ampi rispetto all’anno precedente.

Aumento del personale addetto alle pulizie e all’igiene: rafforzate le attività di pulizia ed aumentata la frequenza degli intervalli delle singole attività, con straordinarie sanificazioni degli ambienti.

Sanificazione degli ambienti: quotidianamente un’equipe di operatori sanifica, mediante ozono, gli ambienti della fiera cosicché all’apertura al pubblico l’intero quartiere possa accogliere i visitatori in sicurezza.

Tecnologie avanzate: un sistema di monitoraggio sarà in grado di contare i visitatori all’interno dei padiglioni e individuare eventuali assembramenti di persone, segnalandoli in tempo reale agli operatori che possono così intervenire.

Equipe medica: Veronafiere ha rafforzato i presidi di safety e security nelle aree interne al quartiere, con la presenza di equipe di medici e infermieri specializzati, a seguito di un protocollo sanitario specifico sottoscritto dagli operatori che erogano il servizio. Sono stati inoltre istituiti staff dedicati alla sicurezza, autorità di polizia, vigili del fuoco, personale paramedico presenti nelle principali aree di accesso al quartiere fieristico.



Motor Bike Expo 2021: 18-20 giugno, Veronafiere