Motor Bike Expo 2020: tutto sui quattro giorni dedicati al mondo delle due ruote a Verona dal 16 al 19 gennaio

Ormai il countdown è giunto alle ultime battute, ancora poche ore e poi si leverà il sipario sullo spettacolo motoristico più atteso dell’anno: da giovedì 16 a domenica 19 gennaio 2020 torna a Veronafiere Motor Bike Expo, il più importante evento motociclistico in tutte le sue forme. Virgin Radio, come da tradizione è la radio ufficiale di Motor Bike Expo con la presenza di Ringo.

Le grandi case, gli interpreti più prestigiosi e di tendenza del mondo delle personalizzazioni, i produttori di abbigliamento e accessori, i personaggi delle competizioni saranno tutti a Veronafiere per incontrare gli appassionati veri, per mescolarsi a loro, per progettare insieme una nuova annata turistica e sportiva.

E poi lo spettacolo adrenalinico e mozzafiato delle aree esterne; la possibilità per i visitatori di essere protagonisti attivi, presentando le proprie special ed effettuando i test-drive; le feste, gli incontri, le presentazioni in anteprima: tutto questo (e altro ancora) è Motor Bike Expo.





In particolare il Padiglione 4 si presenta fra i più interessanti e promettenti: è qui che si incrociano mondi, stili e filosofie costruttive diversi, tra passato e presente. Ed è sempre qui che si possono individuare le tendenze del futuro, grazie anche alla presenza dei customizzatori italiani più talentuosi.

INFO UTILI

Motor Bike Expo 2020 sarà aperto da giovedì 16 a domenica 19 gennaio 2019 dalle 9.00 alle 19.00.

Orario di apertura al pubblico: ore 9:00 – 19:00

Biglietti:

intero online 18,00 €

intero ai botteghini di Veronafiere 20,00 €

abbonamento per le quattro giornate 60,00 €

Under 14 ingresso gratuito

Ingresso ridotto per possessori riduzione MBE 2020, ragazzi da 14 a 17 anni e tesserati HOG / FMI 15,00 €