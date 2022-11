Ozzy Osbourne si è esibito per la prima volta nel metaverso. Guarda il video del Metaverse Music Festival

Ozzy Osbourne si è esibito per la prima volta nel metaverso all'interno dell'Ozzfest ospitata nel nuovo festival virtuale chiamato Metaverse Music Festival.

Il Principe delle Tenebre ha preso parte al festival musicale andato "in scena" nel metaverso crypto di Decentraland. All'interno del festival è stato ospitato anche il leggendario Ozzfest a cui hanno partecipato tra gli altri anche Motorhead, Megadeth e Skid Row.

L'evento, organizzato dalla piattaforma Kraken, è stato trasmesso gratuitamente online e gli utenti non hanno dovuto indossare una maschera per la realtà virtuale. Come si può vedere nei video pubblicati in rete, i fanno hanno potuto partecipare all'evento utilizzando degli avatar all'interno del mondo virtuale, interagendo e divertendosi con gli altri utenti collegati al festival durante tutto lo show.

Guarda i video: