Keith Levene: è morto il fondatore di Clash e Public Image LTD

Keith Levene, co-fondatore e chitarrista dei Clash prima e dei Public Image LTD poi, è morto all’età di 65 anni, lo scorso 11 novembre.

A confermarlo, una nota diffusa da un amico personale del musicista, Adam Hammond. Nelle parole ufficiali rilasciate da Hammond non viene specificata la causa del decesso, ma da fonti non confermate pare che Levene soffrisse si cancro al fegato.

“Non c'è dubbio che Keith sia stato uno dei chitarristi più innovativi, audaci e influenti di tutti i tempi – recita il testo di Hammond – Keith ha cercato di creare un nuovo paradigma nella musica e con John Lydon e Jah Wobble è riuscito a farlo. Il suo lavoro con la chitarra nei nove minuti di Theme, la prima traccia del primo album dei PiL, ha definito quella che sarebbe dovuta essere la nuova musica alternativa. Oltre ad aver contribuito a rendere i PiL la band più importante dell'epoca, Keith ha anche fondato i Clash con Mick Jones e ha avuto una grande influenza sul loro sound iniziale. Molto di ciò che ascoltiamo oggi è stato ispirato dal lavoro di Keith, alcuni lo hanno riconosciuto, la maggior parte no”.

In un’intervista del 2001, Levene condivise il suo incontro con Mick Jones e la volontà di formare una band: “Un giorno, ricordo solo che sono andato a West London. Abbiamo incontrato questo ragazzo di nome Mick Jones, conosciuto all'epoca come 'Rock 'n' Roll Mick'. Siamo diventati subito amici. Ha detto: 'Keith, cosa vuoi fare?' E io: 'Tutto quello che so è che voglio formare una band”.

I Clash nacquero così, nel 1976, ma successivamente Levene raccontò di essere rimasto deluso dalla loro musica, che, secondo lui, “non era abbastanza buona” in quel momento. Il chitarrista pensava invece che i Sex Pistols fossero “la cosa fottutamente migliore che avessi visto da anni”, pur non volendone mai fare parte. In ogni caso, Levene contribuì a formare i PiL nel 1983, proprio con John Lydon.

Unanime il cordoglio del mondo della musica sui social network.

It is with great sadness I report that my close friend and legendary Public Image Limited guitarist Keith Levene passed away on Friday 11th November.



There is no doubt that Keith was one of the most innovative, audacious and influential guitarists of all time.



1/4 pic.twitter.com/zpCIAhOoA9