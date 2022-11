Quentin Tarantino non farà mai un film Marvel: "Io non sono un mercenario"

Quentin Tarantino ha le idee chiare sui film sui supereroi. Non ne farà mai uno.

In occasione di un’intervista con il Los Angeles Times, il regista ha anche spiegato il perché, senza mezzi termini: “Devi essere un mercenario per fare quelle cose. Io non sono un mercenario. Non sono alla ricerca di un impiego”. Classico stile tarantiniano.

Non è la prima volta che il regista di Pulp Fiction si scaglia contro il genere e, in particolare, contro la Marvel. Nel 2020, infatti, Tarantino aveva dichiarato che stava combattendo una vera e propria “guerra per i film”, contro il franchise degli Avengers.

“Per quel che posso vedere", le parole di Quentin, "i prodotti commerciali di proprietà dei conglomerati, i progetti che tutti conoscono, siano essi Marvel Comics, Star Wars, Godzilla e James Bond, quei film non hanno mai avuto un successo migliore rispetto allo scorso anno [2019]. Doveva essere l'anno in cui il loro dominio mondiale si sarebbe completato. Ma in un certo senso non lo è stato”.

Nella stessa intervista al Los Angeles Times, il regista ha anche fatto un paragone con il declino del musical negli anni Sessanta e di come i pionieri della New Hollywood ne avessero giovato. I registi moderni, secondo lui, “non vedono l'ora che arrivi il giorno in cui potranno dire lo stesso sui film di supereroi”.