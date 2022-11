Johnny Depp mostra la sua nuova chitarra ispirata a Pirati dei Caraibi. Guarda la foto

Johnny Depp ha ricevuto una chitarra unica nel suo genere, progettata e realizzata su misura per lui dal liutaio David Petillo. L’artigiano ha ricavato lo strumento musicale da un corpo in legno di tiglio vecchio di due secoli, abbinato ad una bussola in ottone perfettamente funzionante che risale al 1899.

Oltre al corpo in stile Telecaster, la chitarra presenta anche un manico in acero fiammato e una tastiera da 12 pollici realizzata in ziricote, un legno esotico raramente utilizzato che assomiglia al palissandro. Come descritto dal liutaio sulla sua pagina Facebook, le altre aggiunte includono un intarsio di perle grigie di Tahiti intagliate a mano che raffigura la figlia dell'attore e due incisioni sul battipenna che raffigurano il Tristo Mietitore e la scritta "Mai temere la verità". Infine, un'immagine olografica è incastonata vicino alle corde. E la manopola dei toni ricorda un casco da palombaro.