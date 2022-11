Quella volta che Keith Richards disse a Kid Rock: “Smettila di pronunciare il mio fottuto nome!”

Anche Keith Richards perde le staffe, lo sa bene Kid Rock. Lo sa bene anche la cantante Sheryl Crow, che ha raccontato l’aneddoto in occasione di una chiacchierata per il podcast comico Fly on the Wall.

Siamo nel locale di New York The Shine, nei tardi anni Novanta. Qui, settimanalmente, si teneva la serata cover, dove molte star del panorama musicale della Grande Mela si presentavano per passare la serata. Quella notte, al club c’erano Sheryl, Richards e Rock, oltre ad altri nomi noti. Ma qualcosa andò storto.

“A New York… penso fossimo alla fine degli anni '90, forse – le parole di Crow - ci facevamo vedere una volta alla settimana allo Shine, che era un club in centro. E facevamo un sacco di cover. E praticamente quasi ogni notte Mike Mills [il bassista degli R.E.M. ndr], Stevie Nicks [dei Fleetwood Mac ndr] e Keith Richards stavano con noi. Comunque, Kid Rock è arrivato, quella sera. E quella stessa sera c’era Keith. E Kid ha continuato a urlare il nome di Keith: 'Keith Richards! Keith Richards!' E Keith si è davvero arrabbiato. Del tipo, irritato. Gli ha detto: 'Smettila di dire il mio cazzo di nome!' E a un certo punto io ero tipo ‘Ok, non sono sicura di saper gestire questa cosa’. Sai, eravamo lì a cantare tutte queste brutte cover degli anni '90. Ma sì, era una cosa molto divertente”.

Crow e Kid Rock sono amici di lunga data, e hanno anche pubblicato il singolo Picture, nel 2002, che tuttora è “una delle canzoni più cantata nei karaoke di tutto il mondo”, secondo Sheryl Crow.