The 1975, il cantante Matt Healy definisce i Metallica “la peggior band di tutti i tempi”

A Matt Healy dei The 1975 non piacciono i Metallica.

Il cantante della band, fresca di pubblicazione del suo quinto album Being Funny in a Foreign Language, lo ha dichiarato in occasione di un’intervista con Pitchfork.

Il tema era quello delle canzoni che, grazie a film o serie TV, hanno avuto la possibilità di una seconda vita diventando virali, un po’ come Running Up That Hill di Kate Bush, tornata alla ribalta grazie a Stranger Things. Nella stessa serie, una delle scene cult aveva come colonna sonora proprio i Metallica, con la loro Master Of Puppets: ecco che il collegamento è presto fatto e Healy si è sentito di dire la sua sulla band.

“Cazzo, odio i Metallica. Sono la peggior band di tutti i tempi, per me”.

Già un paio di anni fa, parlando di musica metal, il cantante aveva raccontato di amare molto il genere, in particolare band come Converge, Glassjaw Poison The Well e Refused, ma di non aver mai amato i Metallica.

Finora, nessun membro dei Metallica commentato.