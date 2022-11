Mötley Crüe, Nikki Sixx sul futuro della band: "Ecco perché abbiamo scelto John 5"

Mentre i Motley Crue annunciavano le date mondiali del loro Stadium Tour insieme ai Def Leppard, Poison e Joan Jett (in Italia suoneranno il 20 giugno 2023 a Milano) è arrivata la notizia del ritiro del chitarrista Mick Mars, che non riesce più a reggere il ritmo della vita in tour a causa dei problemi causati dalla malattia cronica alle ossa con cui combatte da quando aveva 17 anni.

Nato in Indiana nel 1951 con il nome di Robert Alan Deal, Mick Mars è cresciuto in California e ha suonato blues rock per un decennio nelle band di Los Angeles prima di mettere nell’aprile del 1980 un annuncio sulla rivista The Recycler descrivendosi come: “Un chitarrista grezzo, aggressivo e potente”.

Viene chiamato da Tommy Lee e Nikky Sixx e dopo una audizione entra a fare parte dei Motley Crue, con cui ha suonato da sempre. La sua decisione è stata accolta con grande affetto dalla band, che in comunicato ha scritto: “Capire quando è arrivato il momento di smettere è l’atto di coraggio definitivo per un musicista”. Nikky Sixx ha anche parlato del chitarrista che prenderà il suo posto, John 5, membro storico della band di Rob Zombie: «Ha tutte le caratteristiche necessarie» ha scritto Nikky Sixx in un tweet rispondendo alla domanda di un fan, «E’ un musicista pazzesco, rispetta la nostra musica ed è un tipo molto divertente. Ha una lunga storia con noi». Oltre ad essere amico di Vince Neil, Tommy Lee e Nikky Sixx, John 5 ha collaborato con i Motley Crue per scrivere alcune canzoni nuove per la colonna sonora del biopic della band, The Dirt del 2019, e ha suonato con Nikky Sixx nella band L.A. Rats con Rob Zombie e Tommy Clufetos.

He checks all the boxes. He’s a insane player. Has respect for our music, is funny as fuck and has history with us and we’ve written some pretty big hits together. — (@NikkiSixx) October 29, 2022

Il bassista dei Motley Crue ha anche spiegato che Mick Mars ha chiesto espressamente alla band di continuare a fare tour: «E’ stato un soldato al nostro fianco per quattro decenni, continueremo a portare la nostra storia a nuove generazione di fan e onoreremo la sua volontà di vederci ancora in tour». L’obiettivo è andare avanti fino a raggiungere il traguardo dei 50 anni di carriera (la data di nascita ufficiale della band è il 17 gennaio 1981 e il primo album Too Fast for Love è del 10 novembre 1981): «Non abbiamo alcuna intenzione di smettere» ha detto Nikky Sixx.