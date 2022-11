Metallica, James Hetfield si è vestito da Eddie Munson di Stranger Things per Halloween. Guarda la foto

Anche James Hetfield non ha resistito al travestimento più gettonato di Halloween 2022. Negli ultimi anni i personaggi di Stranger Things sono stati sicuramente tra i più imitati, apprezzati e richiesti costumi per la festa più "spaventosa" dell'anno dando vita in molti casi a delle vere e proprie competizioni sul vestito più bello o simile ai personaggi originari della serie TV.

L'ultima stagione ha portato sul piccolo schermo nuovi personaggi che subito sono entrati nei cuori (e nelle orecchie) dei fan della serie, primo fra tutti Eddie Munson, il metallaro che nella quarta stagione cerca di sconfiggere un'orda di mostri a suon di Master Of Puppets dei Metallica, riportando il brano del 1986 in testa alle classifiche di tuto il mondo.

Per Halloween 2022 James Hetfield non ha potuto far altro che ringraziare il personaggio di Eddie Munson travestendosi come lui e pubblicando la foto scattata durante la festa sull'account ufficiale della band.

In una delle scene cardine della quarta stagione di Stranger Things vediamo il personaggio di Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn, esibirsi in quello che lui stesso definisce “Il concerto più metal di sempre”. Il brano scelto per questa scena è Master of Puppets dei Metallica e, a quanto pare, la canzone era da sempre nella testa dei creatori, dal momento che hanno scritto questa parte.

Parola di Hannah Davis, la responsabile dei diritti di sincronizzazione per la società Q Prime, che gestisce i Metallica. Secondo quanto dichiarato da Davis sul blog ufficiale della band So What!, il personaggio di Eddie Munson, una new entry di questa stagione, aveva bisogno di una forte connotazione che aiutasse il pubblico a capire il suo carattere ed il suo amore per il metal. Amore che vede il suo apice proprio in questa scena.

“La canzone è stata scelta dai Duffer Brothers – scrive Davis – quindi era nella loro mente fin dall'inizio. Nora [Felder, supervisore musicale di Stranger Things ndr] mi ha contattato nel novembre 2020. Nora mi ha spiegato tutta la scena e mi ha illustrato il personaggio di Eddie Munson. Poiché si trattava di un nuovo personaggio, non c'era un vero riferimento per capire quanto fosse fan [del metal], quindi Nora mi ha spiegato che era un vero metallaro e che i fan lo avrebbero adorato. Ha spiegato in dettaglio come l’ideazione della scena era partita con lui che suonava il riff di chitarra, per poi far partire la registrazione dei Metallica”.

Davis conclude: “Non conoscevamo la portata totale in termini di quanto tempo sarebbe stata suonata o come sarebbe stata usata esattamente la canzone... Ma tutti erano così entusiasti che è stato un rapido SÌ”.

Anche il figlio del bassista dei Metallica Robert Trujillo, Tye, ha contribuito alla realizzazione del riff, e compare nei titoli di coda.

«E’ una cosa veramente incredibile, fuori di testa, difficile da misurare» ha detto Lars Ulrich in una intervista con una radio di Chicago, «La richiesta da parte dei creatori di Stranger Things è arrivata all’improvviso qualche mese fa e noi abbiamo detto: certo, siamo felici di partecipare. È molto importante per noi che la nostra musica faccia parte di questi fenomeni culturali e ci metta in contatto con le persone». I Metallica hanno partecipato attivamente alla costruzione di una scena che è entrata nella storia delle serie televisive: il figlio di Robert Trujillo, Tye ha suonato le parti di chitarra, i Metallica hanno lanciato l’operazione girando dei video su TikTok e hanno invitato Joseph Quinn a suonare Master of Puppets con loro nel backstage del loro concerto al Loolapalooza: «E’ la dimostrazione del potere della televisione, del cinema e della cultura di massa in genere» ha detto Lars Ulrich, «E anche un’opportunità unica per raggiungere una nuova generazione, siamo ancora sconvolti dal successo che ha avuto. E’ difficile da comprendere. Master of Puppets è un pezzo di otto minuti, ha un messaggio forte ed è una dichiarazione di intenti che è arrivata a tutti».