Metallica, il bambino che suona (perfettamente) Master Of Puppets in una piazza di Cardiff. Guarda il video

"Master Of Puppets" dei Metallica è tornata in cima alle classifiche di streaming in tutto il mondo dopo essere stata utilizzata in una delle scene più iconiche dell'ultima puntata della quarta stagione di Stranger Things. Migliaia di giovani chitarristi si sono cimentati nella reinterpretazione del brano della band di James Hetfiled e Lars Ulrich ma l'ultima cover arrivata in rete le batte tutte a mani basse: si tratta di un video rubato dall'esibizione di un piccolo chitarrista in una piazza di Cardiff.

L'utente di TikTok "fixer17d" ha ripreso il piccolo intento in una performance a dir poco perfetta di Master Of Puppets:

Il video è diventato virale in pochi minuti e gli stessi Metallica hanno commentato il post esprimendo la loro approvazione con l'emoji delle corna da diavolo.