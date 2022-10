Mötley Crüe, Mick Mars ha problemi di salute: non sarà più in tour con la band

È ufficiale. Mick Mars non sarà più in tour con i Mötley Crüe.

Il leggendario chitarrista della band, componente del gruppo da 41 anni, non sarà più in tour com Tommy Lee, Nikki Sixx e Vince Neil. La notizia è stata riportata con un comunicato ufficiale affidato dalla band al magazine Variety:

"Mick Mars, co-fondatore e chitarrista solista della band heavy metal Mötley Crüe per 41 anni, ha annunciato oggi che a causa della sua continua dolorosa lotta contro la Spondilite Anchilosante (detta anche morbo di Bechterew), non sarà più in grado di andare in tour con la band. Mick continuerà ad essere un membro del gruppo, ma non può più sopportare i ritmi di un tour. La Spondilite Anchilosante è una malattia degenerativa estremamente dolorosa e paralizzante, che colpisce la colonna vertebrale."

La band non ha ancora reso noto chi sarà il chitarrista che prenderà il posto di Mick Mars durante il tour ma, secondo alcune voci, potrebbe trattarsi di John 5. Attualmente il chitarrista non ha preso parte al tour di Rob Zombie e potrebbe essere un indizio che lo legherebbe alla band per le prossime date dello Stadium Tour.

I Mötley Crüe + Def Leppard saranno in concerto all'Ippodromo Snai San Siro di Milano il prossimo 20 giugno 2023