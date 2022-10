U2, quella volta che Bono scoprì che suo cugino era in realtà suo fratello

Bono ha rivelato dei dettagli particolari sulla sua vita famigliare. A margine dell’uscita - prevista il 1° novembre - della sua autobiografia Surrender: 40 Songs, One Story, la voce degli U2 sta realizzando delle interviste nelle quali non risparmia varie rivelazioni, anche sulla sua sfera privata. Questa volta, a raccogliere l’aneddoto è stato l’Irish Times: quello che Bono pensava fosse un suo cugino, è in realtà suo fratello, da parte di padre.

I fatti andarono così: Bob Hewson, padre di Bono, ebbe una relazione clandestina con la cognata, sorella della mamma di Bono, scomparsa quando lui aveva 14 anni e che non seppe mai nulla del tradimento. Da questo rapporto, nacque Scott Rankin, che tutti in famiglia ritenevano uno dei cugini di Bono. Lui compreso. Fino a che, nel 2000, il padre del cantante si ammalò di cancro e sentì il bisogno di rivelare al figlio questa scottante verità, prima del suo decesso avvenuto l’anno dopo: Scott è suo fratello, non suo cugino.

“La verità è che con Scott ci siamo sentiti come fratelli molto prima di sapere di esserlo – ha detto Bono – Amo Scott e sua madre Barbara. Credo di aver sempre saputo che qualcosa stava succedendo e di aver sempre ritenuto mio padre responsabile per l’infelicità di mia madre, nel modo in cui i bambini percepiscono le cose”.

Bono ha avuto una relazione difficile con suo padre e ha rivelato, nella stessa intervista, di aver sempre sentito il bisogno di avere le sue attenzioni, quando era un bambino. L'amore per la musica è stato il loro punto di incontro: “La musica è stata la cosa che ha lenito il suo cuore dolorante”.