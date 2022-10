Faith No More, Mike Patton racconta gli effetti distruttivi del lockdown: "Bevevo tantissimo e avevo paura delle persone"

Mike Patton ha annunciato il suo ritorno sul palco con la band Mr. Bungle (il progetto di rock sperimentale fondato nel 1985 di cui fanno parte anche il batterista degli Slayer Dave Lombardo e il chitarrista degli Anthrax Scott Ian) con un tour in Sudamerica che inizia con tre date in Cile dal 10 al 13 dicembre e due concerti a Buenos Aires in Argentina il 15 e San Paolo in Brasile il 18 dicembre.

È la fine di un periodo difficile per Mike Patton, che nel 2021 ha annullato tutti i concerti della sua band principale, i Faith No More, a causa di problemi personali. In una intervista con il quotidiano inglese The Guardian, Mike Patton ha spiegato che la sua salute mentale è stata compromessa dal lungo isolamento durante la pandemia: «All’inizio la mia risposta al lockdown è stata: è fantastico, posso finalmente essere un antisociale e stare a casa a fare musica da solo. Dopo tre mesi le cose sono peggiorate, e ho iniziato a bere». Tornare ad esibirsi in pubblico è diventato molto difficile: «L’idea di fare dei concerti con i Faith No More mi ha stressato tantissimo. L’ansia, o come la si può definire, ha aperto la strada ad altri problemi di cui non ho voglia di parlare» ha detto «Ma mi sono fatto aiutare, e mi sto ributtando nella mischia. Non vedo l’ora di fare i miei primi concerti da due anni a questa parte. È il periodo più lungo in cui sono stato lontano dal palco da quando ho iniziato la mia carriera nella musica».

Oltre alla ricaduta nell’alcol, la diagnosi dei medici che lo hanno curato è stata una delle problematiche più gravi per un cantante e leader di una band, l’agorafobia. «Non so come ma ho perso completamente la fiducia in me stesso. Ho iniziato ad avere paura delle persone, e anche di me stesso. È successo proprio quando abbiamo fatto le prime prove per il tour, sono andato fuori di testa e ho detto agli altri: non ce la faccio». Mike Bordin, Billy Gould e Roddy Bottum, che hanno fondato i Faith No More con Mike Patton a San Francisco nel 1979 (si sono sciolti nel 1989 dopo sei album tra cui uno dei dischi fondamentali degli anni ’90, Angel Dust del 1992 e poi si sono riformati nel 2009 registrando un nuovo album, Sol Invictus del 2015) hanno espresso il loro disappunto per la decisione di annullare il tour, ma si sono stretti intorno al loro cantante aspettando il suo ritorno. «Avevo bisogno di essere sincero con me stesso e riconoscere i miei limiti» ha detto Mike Patton, «Se avessi forzato la situazione, il risultato sarebbe stato un disastro». Nel 2021, i Mr. Bungle hanno pubblicato il loro primo album dal vivo, The Night They Came Home, e sono usciti anche con un documentario che racconta il loro concerto in livestream ad Halloween del 2020. «Alla fine ho capito che la vita in lockdown non era poi così diversa dalla mia routine quotidiana, perché sono una persona decisamente ermetica e riservata. Ho imparato una lezione: nella vita o ti adatti o muori».