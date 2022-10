Guns N' Roses, Slash: "Arriverà il nuovo album. Ma prima pubblicheremo due brani epici!"

Slash ha parlato del futuro dei Guns N' Roses dicendo che la band ha “ancora un paio di canzoni epiche” da pubblicare prima di iniziare a lavorare seriamente ad un nuovo album, che: “Arriverà prima o poi, più prima che poi”.

Il chitarrista, ospite dello show radiofonico Trunk Nation di Eddie Trunk ha detto che vuole assolutamente registrare un nuovo album con la band, ma prima ci sono altri brani nascosti negli archivi da far ascoltare al pubblico e ancora concerti: “Abbiamo un tour da completare la prossima estate e qualche pezzo che deve assolutamente uscire. Lo faremo nei prossimi mesi e poi potremo dedicarci ad un nuovo album”. Nel 2021 i Guns N' Roses hanno pubblicato due inediti Absurd e Hard Skool, le prime canzoni in cui Axl Rose, Duff McKagan e Slash suonano insieme dai tempi della cover di Simpathy for the Devil dei Rolling Stones registrata nel 1994 per la colonna sonora del film “Intervista Col Vampiro”.

Le versioni originali dei due brani risalgono alle session di Chinese Democracy fatte da Axl Rose da solo e sono state risuonate da Slash e Duff McKagan. Slash ha spiegato che durante il lockdown, la band ha lavorato nello stesso modo su altre canzoni: “Le abbiamo sistemate e le faremo uscire due alla volta. Non so esattamente quante saranno in totale, ma saranno tutte quelle che sono ancora nei nostri archivi. Un paio sono davvero epiche, non vedo l’ora.”

L’11 novembre i Guns N' Roses usciranno anche con un cofanetto di Use Your Illusion con ben 97 tracce e la registrazione integrale di due concerti, 16 maggio 1991 al Ritz Theater di New York e 25 gennaio 1992 al Thomas & Mack Center di Las Vegas.