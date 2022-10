AC/DC: quella volta in cui Brian Johnson incontrò Bon Scott (e lo aiutò durante una tempesta). Scopri l'incredibile storia

Le due voci degli AC/DC non hanno mai calcato lo stesso palco insieme, ma hanno condiviso l’esperienza di una tempesta invernale a Torquy, in Australia.

A raccontare l’aneddoto è lo stesso Brian Johnson, attuale frontman della band, nel suo libro The Lives Of Brian, in uscita il 25 ottobre.

Ai tempi, lui suonava con i Geordie, mentre Bon Scott militava ancora con i Fang (anche chiamati Fraternity) che, quella sera, erano la band di apertura. “Era davvero un cavallo pazzo – ricorda Johnson nel libro – Capelli a caschetto. Barba alla Abe Lincoln. Sembrava un elfo. Ma, credimi, il ragazzo sapeva cantare. Tuttavia, quello che stava cantando non era rock 'n' roll. Era più come... qualcosa di prog-folk. Sulla falsariga di Living in the Past dei Jethro Tull. Solo più progressista. E più folk. A un certo punto, ha persino tirato fuori un registratore di legno e ha iniziato a suonare in un modo che avrebbe fatto venire le lacrime agli occhi alla signora Patterson, la mia vecchia insegnante”.

Più avanti, quella stessa sera, quando Johnson era già nella sua camera del bed & breakfast dove alloggiava con la band, ad un certo punto sentì battere alla finestra: erano Scott e gli altri musicisti che cercavano riparo da una tempesta invernale freddissima, poiché il loro bus era in panne. I Geordie, quindi, ospitarono i Fang nella loro camera e i due futuri cantanti degli AC/DC condivisero questa esperienza, ancora ignari del loro futuro. “Non ho mai più visto Bon, mi dispiace molto dirlo" le parole di Johnson, il quale ha anche sottolineato di essere stato molto ubriaco, quella sera, per ricordarsi ogni particolare. “Ma è così strano, per me, pensare che i nostri destini si siano intrecciati quella notte, sul lungomare di Torquay, al freddo gelido. Vorrei averlo conosciuto meglio”.