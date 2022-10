Mötley Crüe & Def Leppard: UFFICIALE in concerto a Milano il 20 giugno 2023. Tutte le info e biglietti

È UFFICIALE!

Dopo il grande successo dei concerti negli stadi nordamericani nell’estate 2022, con oltre 1,3 milioni di biglietti venduti, due delle due leggende più iconiche e celebrate del rock mondiale – Mötley Crüe e Def Leppard – annunciano il nuovo tour mondiale 2023. Prodotto da Live Nation, il nuovo elettrizzante “The World Tour” vedrà le due band nuovamente co-headliner.

L’unico concerto previsto in Italia sarà il 20 giugno 2023 al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro).

BIGLIETTI:

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 26 ottobre 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10.00 di venerdì 28 ottobre 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei rispettivi punti vendita autorizzati.

“Ci siamo divertiti moltissimo a suonare negli stadi nel tour di quest’estate in Nord America e non vediamo l’ora di portare lo spettacolo in giro per il mondo con il The WORLD Tour nel 2023. Crueheads in America Latina e in Europa: preparatevi! Stiamo arrivando per voi e vogliamo vedervi finalmente tutti là fuori l’anno prossimo!”, hanno dichiarato i Mötley Crüe.

“Dopo essere finalmente ritornati sulla scena quest’anno con il monumentale tour estivo negli Stati Uniti e in Canada, siamo estremamente entusiasti di portare questo imponente tour negli stadi delle principali città di tutto il mondo, e di dare il via alle date europee partendo da Sheffield, dove tutto è iniziato per noi 45 anni fa. Non vediamo l’ora di vedervi lì, da qualche parte, presto!”, ha affermato Joe Elliott dei Def Leppard in un comunicato congiunto delle due band.

Virgin Radio è la radio ufficiale della data italiana del tour