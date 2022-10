Iron Maiden, l'aereo gonfiabile "precipita" sul palco durante Aces High: la band continua a suonare. Guarda il video

Gli Iron Maiden non smettono di volare nemmeno se il loro aereo di scena "precipita" sul palco. Durante il concerto dello scorso 17 ottobre a Worcester, nel Massachusetts, un piccolo problema all'impianto scenico non ha fermato la band di Bruce Dickinson. Mentre il gruppo suonava il brano conclusivo dello show, Aces High, l'aereo che solitamente si gonfia sopra il palco ha avuto qualche problema e non è riuscito a "prendere il volo" come sempre: i tiranti sulle ali hanno ceduto e la struttura del gonfiabile ha rischiato di adagiarsi sulla band.

Dopo l'intervento dei tecnici per cercare di risolvere il problema, l'aereo è stato sgonfiato e riposto nel retro del palco, mettendo in sicurezza la band che nemmeno per un istante ha esitato, concludendo alla grande la performance.

Guarda il video:

Scaletta:

Senjutsu

Stratego

The Writing on the Wall

Revelations

Blood Brothers

Sign of the Cross

Flight of Icarus

Fear of the Dark

Hallowed Be Thy Name

The Number of the Beast

Iron Maiden



Bis:

The Trooper

The Clansman

Run to the Hills

Churchill's Speech

Aces High