Greta Van Fleet: Josh Kiszka si è rotto un timpano durante un concerto, posticipati tre show

I Greta Van Fleet hanno dovuto posticipare tre show del loro tour Dreams In Gold, a causa di un infortunio occorso al frontman Josh Kiszka.

Il cantante, infatti, ha subìto la rottura di un timpano, durante un concerto a Bangor, nel Maine, l’8 ottobre.

Kiszka ha dato l’annuncio dieci giorni dopo il fatto, molto affranto, tramite i suoi social network, informando tutti i suoi fan che i successivi concerti di Raleigh nel North Carolina, Greenville in South Carolina e Jacksonville in Florida sarebbero stati riprogrammati in date successive.

“Ai nostri fan di Raleigh, Greenville e Jacksonville – il messaggio del frontman – È con il cuore pesante che dobbiamo riprogrammare i nostri show della prossima settimana. Durante il nostro ultimo concerto a Bangor, mi sono rotto un timpano e dopo un'ulteriore valutazione mi è stato appena detto che ha bisogno di più tempo di quanto inizialmente previsto, per guarire completamente Sto lavorando a stretto contatto con la mia squadra per assicurarmi di riposare adeguatamente e concludere l'anno alla grande. Stiamo lavorando per riprogrammare questi spettacoli e annunceremo le nuove date il prima possibile”.

Il cantante ha poi informato tutti i possessori di un biglietto per le date interessate di non disperare: gli ingressi saranno validi anche per le nuove date oppure verranno rimborsati.

“Sono distrutto nel dovervi comunicare questa cosa – ha concluso Josh – e non si può esprimere quanto io apprezzi l'amore e il supporto che ci date ogni volta. È devastante per me darvi questa notizia, devo farlo per continuare a salire sul palco. Grazie per essere rimasti al nostro fianco nel bene e nel male e non vedo l'ora di vedere presto tutti i vostri adorabili volti”.