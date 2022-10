Metallica, quella volta che la band entrò nel Guinness World Record. Scopri la storia

I Metallica hanno raggiunto diversi traguardi importanti nel corso dei loro 40 anni di carriera: sono la band heavy metal di maggior successo di tutti i tempi e una delle band che ha venduto più dischi in assoluto, hanno vinto 6 Grammy Awards e i loro ultimi sei album hanno debuttato tutti al numero uno in classifica in America. Nel 2013 hanno battuto un record di cui vanno particolarmente fieri: hanno suonato in tutti i sette continenti del mondo, compreso l’Anartide. «Siamo partiti in tour come facciamo ogni anno per portare la nostra musica al mondo» hanno detto James Hetfield e Lars Ulrich in un comunicato, «Ma non avevamo realizzato di essere lanciati verso un nuovo record! I nostri amici del Gunness Book of Record se ne sono accorti, e ci hanno onorato inserendoci nel loro prestigioso elenco annuale».

Il Summer Tour del 2013 dei Metallica è iniziato in America l’8 giugno e ha toccato Asia, Europa e Sudamerica con 14 concerti, fino ad un finale sorprendente il 21 settembre 2013 nella Carlini Station, una base scientifica sulla King George Island in Antartide, porta il nome dello scienziato argentino Aljeandro Ricardo Carlini ed è accessibile solo via mare o in aereo. I Metallica hanno suonato Freeze ‘Em All, uno show di un’ora creato apposta per l’occasione con dieci classici della loro carriera per un pubblico composto da 120 scienziati e un gruppo di fan vincitori di un concorso.

«Senza dimenticare i trecento pinguini curiosi che sono venuti a vederci» ha commentato James Hetfield. Un concerto unico al mondo, in cui i Metallica hanno dovuto studiare una soluzione per adattarsi alle condizioni climatiche proibitive: gli amplificatori sono stati piazzati in armadi isolati all’interno della base per non congelarsi e il suono è stato trasmesso al pubblico principalmente attraverso le cuffie. Un potentissimo concerto silenzioso che ha fatto entrare i Metallica nel Guinness Book of World Records.