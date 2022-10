Quentin Tarantino: "Mi sarebbe piaciuto girare il prequel di Pulp Fiction ambientandolo ad Amsterdam"

Quentin Tarantino anni fa aveva preso in considerazione di girare un prequel di Pulp Fiction. Si sarebbe dovuto chiamare Double V Vega ed essere dedicato ai fratelli Vincent (interpretato da John Travolta nel film del 1994) e Vic delle Iene del 1992 (interpretato da Michael Madsen).

Quando Pulp Fiction debuttò al Festival di Cannes nel 1994, sconvolse il mondo del cinema e si portò a casa la Palma d'Oro. Il regista avrebbe poi vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale della pellicola candidata a ben sette statuette, tra cui quella per il miglior film.

"L'unica cosa che immaginavo era la trama iniziale", ha detto una volta Tarantino. "Si sarebbe dovuto ambientare ad Amsterdam nel periodo in cui Vincent Vega era lì a gestire un club per Marcellus Wallace, dove è stato per un paio di anni. A un certo punto, durante i due anni trascorsi a gestire quel club, Vic si presenta a fargli visita, e sarebbe stato il racconto del loro fine settimana. Esattamente cosa è successo o in quali guai si erano cacciati".