Inhaler, UFFICIALE in concerto a Bologna, Roma e Milano nel 2023. Tutte le info

Gli Inhaler tornano in concerto in Italia! La band irlandese capitanata da Elijah Hewson ha annunciato il ritorno live in Italia con tre imperdibili concerti nel 2023:

13 Maggio - Bologna - Estragon

14 Maggio - Roma - Orion

16 Maggio - Milano - Alcatraz

BIGLIETTI:

- BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA MY LIVE NATION DALLE ORE 9.00 DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022

- VENDITA GENERALE DALLE ORE 9.00 DI VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022 SU TICKETONE, TICKETMASTER, VIVATICKET

A giugno gli Inhaler hanno pubblicato il singolo "These Are The Days", il nuovo brano del gruppo dopo l'uscita del loro album di debutto “It Won't Always Be Like This” del 2021, un album che è andato in cima alle classifiche sia nel Regno Unito che in Irlanda, vendendo oltre 120.000 copie in tutto il mondo.

La band formata da Elijah Hewson, Robert Keating, Ryan McMahon e Josh Jenkinson ha un’importante fan base e le loro tracce hanno raggiunto oltre 140 milioni di stream a livello globale.

La band irlandese ha annunciato l'uscita del nuovo album "Cuts & Bruises" previsto per il prossimo 17 febbraio. Il nuovo disco di inediti è stato anticipato dalla pubblicazione del nuovo singolo "Love Will Get You There".

Ascoltalo qui: