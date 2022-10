Queen, pubblicato l'inedito con la voce di Freddie Mercury "Face It Alone". Ascoltalo qui

I Queen hanno pubblicato l'attesissimo inedito con la voce di Freddie Mercury "Face It Alone".

Il brano, anticipato negli scorsi mesi da Brian May e Roger Taylor, è stato letteralmente ritrovato dalla band e grazie a un team di ingegneri del suono è stata resa possibile la pubblicazione regalando una vera e propria sorpresa a tutti i fan della band britannica e del leggendario frontman scomparso il 24 novembre 1991.

La traccia vocale di Face It Alone è stata registrata nel 1988 durante le session di lavorazione dell'album The Miracle, penultimo disco pubblicato dalla band con Freddie Mercury in vita.

In un'intervista rilasciata a BBC Radio 2 lo scorso giugno Brian May e Roger Taylor descrivevamo così la lavorazione sul brano: "Abbiamo trovato una piccola gemma di Freddie, di cui ci eravamo completamente dimenticati", ha detto Taylor, "Ed è meravigliosa. In realtà è stata una vera scoperta".

Brian May ha aggiunto che inizialmente ha sempre considerato la registrazione poco utile alla pubblicazione, almeno fino a quando i tecnici del suono non sono riusciti a metterci mano: "Era nascosta proprio lì in bella vista" ha dichiarato il chitarrista, "l'abbiamo analizzata per molto tempo e abbiamo pensato, 'Oh, no, non possiamo salvarla'. Ma siamo entrati di nuovo in studio e il nostro meraviglioso team di ingegneri del suono ha detto, 'OK, possiamo fare questo e questo'. È come una specie di taglia e cuci... Ma è bellissimo, è commovente".

Il testo di Face It Alone:

When something here so near

And dear to life

Explodes inside

You feel your soul

Is set on fire

There’s something

De-de-de-de-oh

De-de-de-ay-oh-oh-oh-oh-ohh

When the moon has lost it’s clothes

And the sun begins to Loom

When something here so near (and so far)

And dear to life (tonight)

Explodes inside (falls down inside)

You feel your soul (you cry till you hurt)

Is set on fire (go out and hear)

There’s something

De-de-de-de-oh

De-de-de-ay-oh-oh-oh-oh-ohh

When the moon has lost it’s clothes

And the sun begins to Loom

De-de-de-de-oh

De-de-de-ay-oh-oh-oh-oh-ohh