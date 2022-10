Ozzy Osbourne, pubblicato il documentario integrale con il making of dell'album Patient Number 9. Guarda i video

Dopo aver pubblicato il nuovo album Patient Number 9 lo scorso 9 settembre Ozzy Osbourne ha rilasciato integralmente il documentario con il making of del disco. Lo speciale, diviso in tre parti, contiene interviste e clip in studio con alcuni dei grandi del rock che assieme al Principe delle Tenebre hanno contribuito alla realizzazione dell'album. All'interno le interviste esclusive con Ozzy, il produttore dell'album Andrew Watt, la moglie Sharon Osbourne, Tony Iommi, Zakk Wylde, Robert Trujillo dei Metallica, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Duff McKagan dei Guns N' Roses e Mike McCready dei Pearl Jam.

La serie è stata creata e prodotta dal figlio del Principe delle Tenebre Jack Osbourne con interviste condotte dal giornalista britannico Phil Alexander.

Guarda qui il documentario in versione integrale: