Fatboy Slim racconta Paul McCartney come vicino di casa: "Mi chiamava dal giardino per offrirmi il te. È il padre che avrei voluto avere"

Norman Quentin Cooke, conosciuto in tutto il mondo come Fatboy Slim, primo Dj superstar della musica elettronica e artista che ha messo in collegamento il mondo del clubbing con il rock con il suo suono (e la sua esperienza come bassista nella band indie The Housemartins e poi nel gruppo acid jazz Freak Power) e la sua personalità da rockstar, sta per uscire con un album dal vivo che celebra il momento di massima espansione del suo “big beat”, il concerto sulla spiaggia di Brighton del 13 luglio 2002. Un dj set grande come un concerto davanti a 250.000 persone radunate sulla spiaggia (l’organizzazione ne aveva previste massimo 60.000) celebrato dall’album live Big Beach Boutique II e a 20 anni di distanza dall’album Right Here, Right Then che contiene tutte le 61 tracce suonate da Fatboy Slim quella notte.

Il raduno di Brighton è stato anche uno dei momenti più controversi della sua carriera: un uomo di 45 anni è morto di infarto durante il concerto, 100 persone sono rimaste ferite nella folla e molte altre sono state recuperate dai soccorsi in stato di incoscienza sulla spiaggia. I giornali inglesi criticano duramente l’organizzazione della serata, il Big Beach Boutique viene descritto come una versione pericolosa di Woodstock e Fatboy Slim, come ha raccontato, ci mette molto tempo a capire come superare il momento allo stesso tempo più glorioso e più difficile della sua carriera.

«Ho analizzato mille volte quella notte, con in più il beneficio di essere sobrio da ormai 20 anni e credo sia giusto dare l’opportunità di esserne fiero. È stato un momento storico per la cultura della musica dance».

La definitiva consacrazione dell’evento come un punto di svolta nella storia della musica britannica e della sua evoluzione attraverso la commistione tra elettronica e rock (che ha influenzato decine di band: i Kasabian, gli Arctic Monkeys e molti altri hanno fatto negli anni cover dei pezzi di Fatboy Slim) è arrivato nello stesso luogo, la spiaggia di Brighton, con le due serate del 21 e 22 luglio 2022 per il festival On the Beach. Fatboy Slim ha anche raccontato un aneddoto sui momenti difficili seguiti alle polemiche del 2002, dicendo che il consiglio migliore lo ha ricevuto dal suo vicino di casa al tempo, Sir Paul McCartney: «Mi ha detto di andarmene e lasciare l’Inghilterra per un po’ di tempo. E’ quello che faceva lui da sempre quando le cose diventavano troppo difficili da controllare». Fatboy Slim ha anche raccontato l’esperienza di avere come vicino di casa una leggenda come Paul McCartney: «E’ fantastico, soprattutto per un fan assoluto dei Beatles come me. Ogni tanto lo sentivo che mi chiamava dal giardino: vuoi una tazza di te? e mi emozionavo sempre. È una persona meravigliosa, il padre che avrei sempre voluto avere».