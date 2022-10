In arrivo al cinema The Retaliators - I Vendicatori, l'horror movie con Mötley Crüe, Five Finger Death Punch e tanti altri. Tutti i dettagli

Il film thriller-horror THE RETALIATORS - I Vendicatori di Better Noise Films (già produttori di del docu-film “The Dirt”) arriverà in Italia da domani 5 ottobre in tutti i cinema del circuito The Space.

Presentato con giudizi eccelsi da Rotten Tomatoes durante il suo festival cinematografico 2021-2022 e nei più prestigiosi festival di film horror tra cui FrightFest e ScreamFest il film, co-diretto da Samuel Gonzalez Jr., Michael Lombardi e Bridget Smith, è incentrato su un pastore che scopre un mondo sotterraneo oscuro e contorto mentre cerca risposte sul brutale omicidio di sua figlia. Lo storyboard è stato ispirato da eventi reali, ossia quando gli scrittori Darren Geare e la sorella di Jeff Allen Geare, Jody Geare, sono stati brutalmente aggrediti mentre tornavano a casa di notte. La domanda che ci si pone all’interno del film è: se potessi passare un minuto da solo con la persona che ha ucciso la persona amata... lo faresti?

La sinossi: "In “The Retaliators – I Vendicatori”, un irreprensibile sacerdote (Michael Lombardi) scopre un mondo sotterraneo oscuro e contorto mentre cerca risposte sul brutale omicidio di sua figlia. La colonna sonora originale e il cameo di alcuni dei più grandi nomi della musica rock danno il giusto tono a questo incredibile thriller horror"

Il film include una colonna sonora originale e il cameo di alcuni dei più grandi nomi della musica rock, tra cui Tommy Lee dei Mötley Crüe; Ivan Moody, Zoltan Bathory e Chris Kael dei Five Finger Death Punch; Papa Roach; Jaya dei The Hu; Spencer Charnas dei Ice Nine Kills; Amanda Lyberg degli Eva Under Fire; Matt Brandyberry, Danny Case, Lance Dowdle, Matt Madiro dei From Ashes to New; Cory Marks; Dan Murphy and Miles Franco degli All Good Things, olre alla colonna sonora originale composta dai vincitori dell'Emmy Kyle Dixon e Michael Stein ("Stranger Things").

La colonna sonora originale:

"THE RETALIATORS ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK"