Phil Collins e i Genesis vendono il loro catalogo musicale per 300 milioni di dollari

I Genesis si aggiungono alla lista degli artisti che hanno deciso di cedere il proprio catalogo.

I diritti di registrazione e di pubblicazione della band, insieme con quelli del repertorio solista di Phil Collins e del progetto di Mike Rutherford i Mike & the Mechanics sono infatti stati ceduti al Concord Music Group, per un affare del valore di 300 milioni di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale la musica accreditata all’ex cantante dei Genesis Peter Gabriel non sarebbe parte dell’accordo.

Accordo che, secondo alcune fonti tra cui Billboard, sarebbe in trattativa già da tempo. All'inizio del 2022 Tony Smith, manager sia di Collins che della band, avrebbe infatti sondato il terreno con alcuni acquirenti.

I Genesis hanno pubblicato quindici album in studio. Collins ha aggiunto otto lavori da solista. Rutherford ha pubblicato nove album insieme ai Mike & the Mechanics. In tutto questo immenso patrimonio, spiccano titoli come In the Air Tonight, You’ll Be In My Heart, Invisible Touch, Land Of Confusion e Follow You, Follow Me.

A marzo, i Genesis hanno salutato tutti i loro fan con la loro esibizione finale come gruppo. La band ha completato il "The Last Domino?" tour, con uno spettacolo sold out alla O2 Arena di Londra.