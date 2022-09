Robert Plant si presenta al traguardo di una corsa di beneficenza al pub sotto casa sua. Guarda le foto

Per Alex Reeve, 16 anni, primo classificato nella annuale gara di corsa di beneficenza “Round the Wall Race” di Cookley, un villaggio nella contea di Suffolk in Inghilterra, al traguardo c’era una sorpresa: la coppa per il vincitore gli è stata consegnata da Robert Plant. La corsa che si svolge da oltre 80 anni ed è stata organizzata per raccogliere fondi a favore della Wolverley Dementia Action Alliance (l’iscrizione costa cinque dollari) e ha un percorso particolare: si parte davanti al pub Eagle and Spur e si corre intorno al villaggio per tornare al punto di partenza. Robert Plant, nato a West Bromwich nella Black Country il 20 agosto 1948, vive oggi a poca distanza da dove è cresciuto nella campagna del Worcestershire. La sua residenza si trova nella zona di Kidderminster e oltre a farsi vedere sugli spalti dello stadio della squadra di calcio locale, il Kidderminster Harriers che milita nella Nation League, la quinta divisone inglese (nonostante lui sia da sempre un grande tifoso del Wolverhampton), il leggendario cantante dei Led Zeppelin supporta molte delle iniziative di beneficenza della comunità e frequenta il pub Eagle and Spur.

null null

Nelle foto scattate durante la Round the Wall Race vinta da Alex Reeve (Emma Harrison si è classificata prima tra le donne, Mark Roelink e Sarah Boswell hanno vinto nella categoria senior), lo si vede seduto ai tavoli all’aperto con i suoi cani e un paio di amici.

null null

Una normale domenica britannica al pub vicino a casa, durante la quale Robert Plant non ha voluto perdere l’occasione di consegnare i premi ai vincitori della gara benefica.