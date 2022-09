Roger Waters, cancellati i concerti in Polonia dopo le critiche a Zelensky, Nato e Stati Uniti

I concerti in Polonia del tour europeo di Roger Waters sono stati cancellati. A diffondere la notizia è stato il sito della Tauron Arena di Cracovia che con una semplice frase ha comunicato l'annullamento dei live previsti:

"Live Nation Polska e Tauron Arena Krakow hanno cancellato il concerto di Roger Waters", hanno dichiarato gli organizzatori polacchi degli show di Roger Waters, previsti originariamente per l'aprile 2023.

La risposta di Roger Waters alla cancellazione dello show:

"Gentili signore e signori

I vostri giornali hanno torto affermando che io o il mio management abbiamo cancellato concerti in programma a Cracovia, non l'abbiamo fatto.

È vero che un consigliere comunale di Cracovia, il signor Lukasz Wantuch, ha minacciato di indire una riunione del consiglio chiedendo di dichiararmi 'persona non grata' a causa delle mie dichiarazioni per incoraggiare tutti coloro che sono coinvolti nella disastrosa guerra in Ucraina, in particolare i governi degli Stati Uniti e della Russia, a lavorare per una pace negoziata, piuttosto che aggravare le cose verso una fine amara che potrebbe sfociare in una guerra nucleare e la conseguente fine di tutta la vita sul pianeta. Nonostante questo tale Lukasz Wantuch sembri non sapere nulla della mia storia, tutta la mia vita, di qualche sacrificio personale per mettermi al servizio dei diritti umani, in un articolo su un giornale locale ha esortato la brava gente di Cracovia a non comprare i biglietti per il mio spettacolo. Non è una cosa molto democratica signore? Se il signor Lukasz Wantuch raggiunge il suo obiettivo e i miei prossimi concerti a Cracovia vengono cancellati, sarà una triste perdita per me, perché non vedo l'ora di condividere il mio messaggio d'amore con il popolo polacco, cosa che ho fatto in molti tour durante la mia carriera che dura da oltre cinquant'anni. E inoltre, purtroppo, negherà alla gente di Cracovia l'opportunità di vedere il mio show 'This is not a drill'. La sua draconiana censura sul mio lavoro negherà loro l'opportunità di fare una scelta con la loro testa"

I concerti dell'ex bassista dei Pink Floyd sarebbero stati annullati dopo la forte polemica scoppiata sui media polacchi a seguito del dibattito social tra lo stesso Waters e Olena Zelenska, moglie del presidente dell'Ucraina Zelensky. Il musicista inglese lo scorso 4 settembre attraverso una lettera aperta, pubblicata sul proprio sito internet, accusava i Russi e gli "estremisti nazionalisti ucraini" di aver condotto il mondo verso una "guerra disastrosa", prendendosela anche con la Nato, gli Stati Uniti e la fornitura delle armi all'Ucraina da parte dei paesi dell'occidente. Nella lettera Waters esortava Olena Zelenska a intervenire chiedendo a suo marito di scegliere "una strada diversa" dalle armi.

La risposta della moglie del presidente ucraino alle accuse di Waters è arrivata lo scorso 5 settembre attraverso Twitter: