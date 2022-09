Green Day, Billie Joe Armstrong: "Scrissi Basket Case per elaborare i miei problemi con la depressione"

Billie Joe Armstrong, leader dei Green Day, ha più volte parlato dei suoi problemi con la depressione e gli attacchi di panico.

Come tanti altri artisti prima e dopo di lui, la musica è stata un veicolo per elaborare questi sentimenti, e nelle proprie canzoni Billie Joe ha incanalato molta della sua fatica e delle sue difficoltà.

Difficoltà iniziate ancora quando il futuro frontman era ancora un bambino: come raccontato da lui stesso, Armstrong si svegliava nel cuore della notte con un forte sentimento di angoscia e faceva lunghe passeggiate per liberarsene. Con il passare del tempo, questi problemi si sono amplificati, anche per colpa degli effetti più negativi della notorietà e del successo.

Da lì, anche la dipendenza da alcol e droghe. Tutto questo percorso di dolore e fatica ha preso forma in una canzone in particolare: Basket Case, contenuta nell’album Dookie del 1994.

In un'intervista del 2021 con Louder Sound, il rocker ha rivelato di aver scritto il testo di Basket Case in un giorno in cui gli sembrava di impazzire, a causa del suo stato d'animo. Ha canalizzato i suoi sentimenti su carta ed è nata questa canzone.

"Basket Case parla di attacchi di ansia e di come ci si sente quando stai impazzire" – le parole del nostro Rock Ambassador – "Ho sofferto di attacchi di panico per tutta la vita. Ho pensato di perdere la testa. L'unico modo per sapere cosa diavolo stava succedendo era scrivere una canzone a riguardo. Solo anni dopo ho capito di avere un disturbo”.

Billie Joe Armstrong non è certo l’unico artista ad aver posto sotto i riflettori il tema della salute mentale, che è stato sdoganato sempre di più in questi anni. Ultimo in ordine di tempo, il cantante inglese Sam Fender ha cancellato parte del suo tour americano per prendersi cura proprio del suo stato psicofisico.