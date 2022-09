Green Day, Billie Joe Armstrong svela qual è stato il primo disco che ha acquistato da bambino

Anche Billie Joe Armstrong dei Green Day è stato un giovane appassionato di musica che si è recato, un giorno, in un negozio di dischi a comprare il suo primo album di sempre.

In occasione di un’intervista con Entertainment Weekly, il nostro Rock Ambassador rivelò quale fu questo disco, e la risposta non è del tutto scontata: il Greatest Hits dei Monkees, la band losangelina nata nel 1965, come una sorta di risposta americana al fenomeno Beatles.

“Lo comprai alla Fiat Music Company a Pinole, in California – il racconto di Billie Joe – Ricordo che cantavo spesso Pleasant Valley Sunday. Guardavamo sempre il programma televisivo Syndicated Monkees dopo la scuola ogni giorno. Era piuttosto figo”.

Lo show a cui fa riferimento il cantante andò originariamente in onda sulla NBC dal 1962 al 1968, quindi molto prima della sua nascita che avvenne nel 1972. Ma negli anni Ottanta la sitcom ebbe un revival, dando possibilità anche alle nuove generazioni di conoscere la band e la sua musica. La serie raccontava le vicende di quattro giovani (i Monkees) che cercano di farsi un nome come rock band.

Per Armstrong, quel programma televisivo era come un’anticipazione e una visione di come fosse la vita in una band. Fu un momento fondamentale per il suo sviluppo come amante della musica, tanto da spingerlo a uscire e comprare un disco per la prima volta.

Poco dopo, all’età di otto anni, Billie Joe ricevette la sua prima chitarra, una Hohner Les Paul, e da lì, come si dice, il resto è storia.