“E se non se ne fossero mai andati?”. Da Freddie Mercury a Kurt Cobain, ecco come sarebbero oggi le rockstar scomparse

"E se non se ne fossero mai andati?". Questa è la domanda che si è posto Alper Yesiltas, avvocato e fotografo di Istanbul, che ha avviato un progetto in cui grazie all'intelligenza artificiale è riuscito a ricostruire l'aspetto che avrebbero avuto i grandi del rock se non se ne fossero andati prematuramente.

Da Freddie Mercury a John Lennon fino a Janis Joplin, Jimi Hendrix e Kurt Cobain oltre a protagonisti del cinema come Heath Ledger e Paul Walker, tutte le immagini sono state pubblicate all'interno della mostra digitare denominata “As If Nothing Happened” e ospitata sul portale boredpanda.

Le parole dell'artista:

"Mi chiamo Alper Yesiltas, sono un avvocato e fotografo che vive a Istanbul, in Turchia. Ho immaginato alcune immagini e collezionato ricordi per circa 19 anni. Durante questo periodo alcune delle mie fotografie sono state pubblicate in tutto il mondo in libri, riviste, mostre e siti web e sono state premiate in diversi concorsi fotografici.

Oggi vorrei condividere con voi la prima raccolta di immagini del mio progetto basato sull'intelligenza artificiale chiamato "As If Nothing Happened". Dietro questo progetto c'è la domanda "come sembrerebbero le persone in modo fotorealistico se non fossero accaduti alcuni grandi eventi". Attendo con impazienza il vostro feedback e i vostri consigli"

Guardali tutti qui: