Nickelback, Chad Kroeger: "Questa è la band che non vorrei mai avere come supporter sul palco prima di noi"

I Nickelback stanno tornando: il prossimo 18 novembre uscirà il loro nuovo album in studio, Get Rollin', da cui è già stato pubblicati il primo estratto dal titolo San Quentin.

In occasione di un’intervista con Loudwire Nights, il frontman Chad Kroeger ha parlato di questa nuova musica della band, ma ha anche raccontato qualche aneddoto tra vita on the road e privata.

Se il titolo del nuovo singolo, San Quentin, è stato ispirato dall'incontro di Chad con il direttore della celebre e omonima prigione della California, sappiamo ora che lo stesso cantante ha effettivamente trascorso parte della sua infanzia dietro le sbarre. Kroeger, infatti, è stato mandato in un carcere minorile per aver ripetutamente fatto irruzione nella sua scuola, per rubare soldi. “Avevo sempre idee davvero stupide, per metterci nei guai – le parole di Chad – Mia madre ha divorziato dal mio patrigno quando ero in terza media. Da quel momento in poi, che tipo di azione disciplinare poteva intraprendere mia madre? Ero già alto un metro e ottanta. Ma gli altri miei amici dicevano: 'Se faccio quello che mi stai dicendo di fare e vengo beccato, mio padre me le dà’”.

Proseguendo con l'intervista il rocker canadese ha rivelato quali, tra le tante band del rock ‘n’ roll, non vorrebbe mai come supporter per uno dei concerti dei Nickelback, per la troppa bravura: “[Per uno dei primi concerti con i Nickelback] eravamo noi, poi i Disturbed, poi i Sevendust. Dopo il successo di Silver Side Up [album della band del 2001 ndr] ci sono state alcune date in cui i Sevendust hanno aperto per noi. Non mi interessa quanti dischi hai venduto o quanti premi hai vinto o cosa hai fatto in giro per il mondo... non vorrai mai, mai, mai suonare dopo i Sevendust, perché ti prenderanno a calci in culo e per tutto il palco. Sono una forza da non sottovalutare, degna di pelle d'oca”.

Un anniversario dolce e amaro, per i Nickelbak, è sicuramente quello dell’11 settembre 2001, ricordato proprio durante questa intervista. Quel giorno, entrato nella storia per il terribile attacco alle Torri Gemelle di New York, usciva proprio Silver Side Up, il terzo nella carriera della band. Quella stessa sera, Chad e soci hanno tenuto un concerto, in apertura ai 3 Doors Down. E le prime parole pronunciate dal palco, in quell’occasione, furono proprio di Kroeger: “Era una sensazione così strana e inquietante, sono andato lassù e ho detto: 'Grazie per essere venuti stasera. So che ci sentiamo tutti molto strani in questo momento e stiamo tutti avendo difficoltà a elaborare tutto questo, ma in uno dei momenti più bui della storia americana, per favore lasciateci essere una forma di distrazione così da non pensare a cosa sta succedendo. Proviamo davvero a goderci lo spettacolo’”.