David Bowie: la figlia Lexi ha condiviso un video emozionante dove canta (da piccola) con suo padre. Guarda il video

Alexandria Zahra Jones, figlia di David Bowie, aveva appena 15 anni quando suo padre morì. Lexi (come si fa chiamare) ora ha 22 anni ed ha condiviso un video di loro due insieme. Nel video si vede lei seduta in braccio a suo padre mentre cantano insieme Somewhere Over The Rainbow, celebre brano usato anche nel film Il Mago Di OZ.

Nella caption del video Lexi scrive “Il mio mago di Oz”, si vede nell’anteprima Lexi che indossa una maglietta gialla e canta con fierezza il testo della canzone mentre David la accompagna nell’esecuzione. I fan del Duca Bianco l’hanno ringraziata per aver condiviso questo ricordo con loro, uno di loro ha scritto: “Davvero bello, divertente ed intimo”.