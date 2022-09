La Regina Elisabetta II e il grande legame con le rockstar. Scopri i momenti più belli

Il primo incontro tra la Regina Elisabetta II d’Inghilterra, scomparsa a 96 anni l’8 settembre e il rock britannico è avvenuto il 26 ottobre 1965 alle 11 di mattina, quando i Beatles ricevono la medaglia come Member of the Most Honorable Order of the British Empire (MBE) per i loro meriti artistici.

È stato il Primo Ministro inglese Harold Wilson a proporre i Fab Four alla Regina dopo il successo straordinario dei loro primi cinque album. «Per quattro ragazzi di Liverpool come noi è stato un bel momento, molto divertente» ha detto Paul McCartney, «La Regina è stata gentile e molto amichevole, eravamo giovani ed è stata affettuosa».

Secondo la leggenda, mentre la Regina consegna la medaglia a Ringo gli chiede: «Hai fondato tu la band?» e lui risponde: «No, sono stati loro. Io sono quello più piccolo, anche di statura». John Lennon restituirà la sua onorificenza il 1 settembre 1969 in segno di protesta per il coinvolgimento dell’Inghilterra nel conflitto in Biafra, l’appoggio all’America nella guerra in Vietnam e la censura del suo brano Cold Turkey in Inghilterra (per i riferimenti alla droga nel testo), Paul McCartney invece è stato insignito del titolo di Cavaliere ed è diventato Sir l’11 maggio 1997.

Da allora, diverse rockstar hanno stretto la mano alla Regina Elisabetta che durante il suo regno ha assistito all’evoluzione della musica inglese degli ultimi 70 anni, dal folk ai Beatles, dal “british blues” all’hard rock al pop. L’onorificenza di Commander of the British Empire (la più alta prima di quella di Sir) è stata data a Robert Plant, Sting, Rod Stewart, i Bee Gees, il produttore dei Beatles George Martin e Roger Daltrey.

«E’ un onore essere riconosciuto in questo modo dal mio paese. Sento di non meritarlo» ha detto il cantante degli Who nel 2004.

Graham Nash e Annie Lennox hanno ricevuto l’Officer of the Order of the British Empire (OBE) mentre Elton John e Bono degli U2 sono stati nominati cavalieri nel 1998 e nel 2007 per il loro contributo alla musica e l’attività umanitaria. «La Regina è una donna straordinaria» ha dichiarato Bono, «Non è un ruolo facile e lei lavora duramente». Ringo Starr è il secondo Beatles insignito del titolo di Cavaliere (ha ricevuto l’onorificenza dal Principe William) mentre Mick Jagger è stato nominato Sir dal Principe Carlo (ora Re Carlo III) nel 2003. Si dice che la Regina Elisabetta non fosse d’accordo con la nomina del cantante dei Rolling Stones più volte proposta dall’allora Primo Ministro Tony Blair (forse per via della sua amicizia con la sorella, la Principessa Margaret) e che non abbia presenziato alla cerimonia perché doveva fare un piccolo intervento chirurgico.

Un altro momento divertente è stata le cerimonia in onore dell’industria musicale britannica del 2005 in cui Elisabetta ha incontrato i migliori chitarristi rock di sempre, Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck e Brian May ma ha mostrato di non conoscerli molto bene. «Da quanto tempo suona la chitarra?» ha chiesto a Eric Clapton, «Quasi 50 anni, Maestà» ha risposto lui. «È bello incontrarla e non importa se non sa chi siamo o cosa facciamo» ha dichiarato Clapton, «Nessuno se lo aspetta da lei».

David Bowie ha rifiutato l’onorificenza di CBE nel 2000 e tre anni dopo anche quella di Cavaliere: «Non ho intenzione di accettare niente del genere» ha detto Bowie, «Sinceramente non so che senso abbia, non è il tipo di riconoscimento per cui ho passato la vita a lavorare».

Molti grandi della musica inglese hanno invece partecipato alle celebrazioni del Giubileo della Regina: nel 2002 per il Golden Jubilee si sono esibito Phil Collins, Bryan Adams, Steve Winwood, i Queen e Ozzy Osbourne, per il Diamond del 2012 Paul McCartney, Elton John e Annie Lennox hanno diviso il palco con Stevie Wonder e per il Platinum Jubilee con cui Elisabetta ha festeggiato 70 anni di regno nel 2022 sono arrivati i Queen, Elton John, Rod Stewart e i Duran Duran.

«Ricevere un onorificenza dalla Regina vuole dire molto» ha detto una volta Ringo Starr, «È un riconoscimento per tutto quello che abbiamo fatto».