Liam Gallagher: dopo aver aperto il concerto tributo a Taylor Hawkins è volato in Spagna per esibirsi la sera stessa

È stato il primo a salire sul palco del Wembley Stadium di Londra per omaggiare il compianto batterista dei Foo Fighters, Taylor Hawkins, e tre ore dopo era in Spagna per un altro concerto. Liam Gallagher è davvero instancabile, e questo tour de force lo dimostra.

Con i Foo Fighters, Liam ha voluto onorare Hawkins – scomparso lo scorso 25 marzo – portando sul palco londinese due grandi classici degli Oasis: Rock N Roll Star e Live Forever.

Terminato il suo set, il nostro Rock Ambassador è letteralmente volato in Spagna, per esibirsi da headliner a Cala Mijas, in Andalusia, appena tre ore dopo il concerto di Londra.