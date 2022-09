AC/DC, Brian Johnson si esibirà con i Foo Fighters: "È un onore per me rendere omaggio a Taylor Hawkins e alla sua famiglia"

L’ultimo nome che si è aggiunto alla lista dei grandi del rock che parteciperanno al Taylor Hawkins Tribute Concert, il primo concerto in memoria del batterista dei Foo Fighters che si svolgerà al Wembley Stadium a Londra sabato 3 settembre è quello di Brian Johnson, voce degli AC/DC. “Taylor era un ragazzo adorabile, il suo sorriso era leggendario e il suo modo di suonare la batteria intenso e geniale” ha dichiarato Brian Johnson, “Era anche un ottimo cantante. È un onore fare parte di questo evento in cui ci riuniamo in tanti per rendere omaggio a Taylor e alla sua famiglia. Lo facciamo da amici, lo facciamo per lui e per la sua band, i Foo Fighters.”

Taylor Hawkins è morto il 25 marzo 2022 nella sua stanza d’albergo a Bogotà in Colombia poco prima di salire sul palco con i Foo Fighters per una data del tour in Sudamerica. Aveva appena compiuto 50 anni. La sua scomparsa inaspettata ha sconvolto il mondo del rock. Alcuni dei musicisti che Taylor Hawkins ammirava di più e da cui ha preso ispirazione, da Brian May e Roger Taylor dei Queen da Stewart Copeland dei Police a Geddy Lee e Alex Lifeson dei Rush a John Paul Jones dei Led Zeppelin hanno deciso subito di partecipare al concerto organizzato dai Foo Fighters e dalla moglie Alison , seguiti da amici come Liam Gallagher, Josh Homme, Krist Novoselic, Greg Kurstin e i Darkness e artisti di ogni genere ed epoca come Chrissie Hynde, Mark Ronson, Wolfgang Van Halen, Supergrass, Kesha e Nile Rodgers, oltre a Nandi Bushell, la figlia di Dave Grohl, Violet e la cover band di heavy metal anni 70 Chevy Metal fondata da Taylor Hawkins. Gli ultimi aggiungersi insieme a Brian Johnson degli AC/DC sono stati Lars Ulrich dei Metallica e Travis Barker dei Blink 182.

Il ricavato della vendita dei biglietti e del merchandise verrà devoluto alle associazioni benefiche scelte dalla famiglia di Taylor Hawkins, Music Support e MusiCares. Il concerto di Londra (e il secondo tribuito che si svolgerà a Los Angles il 27 settembre) verrà trasmesso in livestreaming su Paramount e sul canale YouTube di MTV.