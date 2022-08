Arctic Monkeys, pubblicato il nuovo singolo There’d Better Be A Mirrorball. Ascoltalo qui e guarda il video

Gli Arctic Monkeys hanno pubblicato There’d Better Be A Mirrorball, il primo singolo estratto dal nuovo album di inediti The Car in uscita il prossimo 21 ottobre.

Il settimo album in studio della band è composto da 10 tracce con testi del frontman Alex Turner e prodotte da James Ford. “The Car” è stato registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette a Parigi.

Dopo “Tranquillity Base Hotel + Casino”, uscito nel 2018, con “The Car” gli Arctic Monkeys esplorano un nuovo orizzonte musicale, sontuosamente orchestrato che si accosta ad alcune delle migliori e più ricche performance vocali della carriera di Alex Turner.



La versione deluxe dell’ LP sarà disponibile su vinile grigio con copertina lucida in edizione limitata sull’AM Official Store. Un esclusivo LP color crema sarà disponibile nei negozi di dischi indipendenti e nei negozi HMV. “The Car” sarà disponibile anche su LP standard, CD, cassetta e digitale. Il nuovo album è disponibile in preorder QUI

La tracklist di “The Car”:

There’d Better Be A Mirrorball

I Ain’t Quite Where I Think I Am

Sculptures Of Anything Goes

Jet Skis On The Moat

Body Paint

The Car

Big Ideas

Hello You

Mr Schwartz

Perfect Sense