Motley Crue, Tommy Lee sfida i social pubblicando una foto completamente nudo: "Ooooopppsss"

Tommy Lee sfida i social.

Senza alcun tipo di censura o giustificazione il batterista dei Motley Crue ha pubblicato un'immagine che poco lascia all'immaginazione: completamente nudo mentre fa il bagno.

L'immagine potrebbe essere rimossa, nel rispetto delle linee guida di Instagram, in qualsiasi momento.

Per rispettare i nostri utenti e le loro scelte non pubblicheremo la foto.

I Motley Cruye stanno girando gli Stati Uniti con il The Stadium Tour annunciato nel 2019 e rimandato per tre anni a causa della pandemia insieme a Def Leppard, Poison e Joan Jett (l’ultima data è prevista il 9 settembre a Las Vegas).

Nelle scorse settimane, durante una delle date del tour, il batterista si era presentato sul palco con quattro costole rotte.

L’infortunio a Tommy Lee poteva essere un dramma per una band che non vedeva l’ora di tornare sul palco, ma il batterista ha deciso di non annullare nessuna data e di provare a sedersi lo stesso dietro alla batteria per suonare le prime tre canzoni in scaletta “Wild Side”, “Shout at the Devil” e “Too Fast for Love” prima di lasciare il posto a Tommy Clufetos (che ha suonato con Alice Cooper, Rob Zombie e i Black Sabbath). Nella data al National Parks, Washington DC del 22 giugno ha anche scherzato con il pubblico: “Qualcuno di voi si è mai rotto le costole? Non è orribile?”. Subito dopo ha tirato fuori un piatto di costolette arrostite e le ha offerte alle prime file: “Facciamo una festa? Che ne dite di un po’ di costolette?” ha scherzato Tommy Lee. Resta il mistero su come Tommy Lee si sia rotto le costole. Il batterista dei Motley Crue non ha dato spiegazioni, ma in rete sono circolate voci di ogni tipo. La più diffusa tra i fan è quella di un litigio con il cantante Vince Neil durante le prove del tour. Tommy Lee lo ha preso in giro per il suo aspetto fisico (chiamandolo Fat Boy o Vince Meal) e Vince Neil ha reagito con un tackle da giocatore di football facendolo volare contro la batteria. Tommy Lee ha definito “Stronzate” tutte le voci. I suoi compagni dei Motley Crue lo hanno elogiato per la sua forza e la sua determinazione nel mandare avanti il tour: “Siamo una band e siamo fieri di lui” ha scritto Nikki Sixx.