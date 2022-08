Noel Gallagher contro i System Of A Down: "Sono la band più schifosa di tutti i tempi"

"Non siamo arroganti. Siamo semplicemente la miglior band al mondo" dichiarava Noel Gallagher all'apice della carriera con gli Oasis. Il rocker di Manchester sembra non aver perso minimamente lo slancio confermando ancora una volta di essere una persona diretta e senza peli sulla lingua.

Durante gli ultimi vent'anni se l'è presa con i Blur, gli Oasis e più di recente con Harry Styles, ma mai con band decisamente rock che poco hanno strizzato l'occhio al mondo del pop. L'ultima dichiarazione del cantautore è destinata però a far discutere e dividere: per Noel la peggior ben sulla faccia della terra sono i System Of A Down.

Con il suo modo diretto e senza mezzi termini Noel ha così definito la band di Serj Tankian e Daron Malakian: "Guardi mai il cielo e pensi, sono contento di essere vivo? Dopo aver ascoltato i System of a Down ho pensato che sono vivo per ascoltare la band più schifosa di tutti i tempi. Il che ti fa pensare. Di tutte le band che ci sono state prima e di tutte le band che ci saranno in futuro, io sono al mondo nel momento in cui c'è in giro la peggiore".

Gli Oasis e i System Of A Down hanno raggiunto il successo nello stesso anno, nel 1994. Sono due band estremamente differenti con diversi ispirazioni, diversi obiettivi e profonde divergenze sul messaggio da portare ai loro fan che sicuramente poco hanno avuto e avranno da condividere.