I tatuaggi dei nostri cari scomparsi potranno rimanere con noi per sempre: ecco come

Negli Stati Uniti esiste una società chiamata Save My Ink Forever che permette di salvare e conservare per sempre i tatuaggi delle persone anche dopo la loro morte. È una novità nel mondo dei tatuaggi che sta avendo un enorme successo: entro 72 ore dalla morte di qualcuno, le persone vicine che vogliono salvare i suoi tatuaggi possono contattare Save My Ink Forever che si accorda con le imprese di pompe funebri e le camere mortuarie per rimuovere accuratamente i tatuaggi, li incornicia come fossero opere d’arte e li invia entro tre mesi. Uno dei casi che ha avuto più risonanza in America è quello di un uomo morto in un incidente in motoscafo, identificato dal fratello proprio tramite i tatuaggi, che poi si è fatto mandare a casa da Save My Ink Forever: “In un modo strano, lo abbiamo riportato a casa” ha dichiarato il fratello.

Save My Ink Forever ha sede in Ohio, lavora con 21 imprese di pompe funebri in America e si sta espandendo in Canada e Inghilterra ma solleva molte questioni morali e legali in molti stati la legge proibisce di fare qualsiasi intervento su un cadavere, in altri c’è una incertezza che sta facendo crescere la domanda, soprattutto in un paese come gli Stati Uniti in cui secondo una statistica del 2021 il 26 per cento degli abitanti ha almeno un tatuaggio. Il presidente di Save My Ink Forever, Kyle Sherwood ha dichiarato in un comunicato: “Lo scetticismo della gente ci fa muovere in un campo molto ristretto ma noi facciamo di tutto perché venga preservata al massimo la dignità delle persone che non ci sono più. Non vogliamo in nessun modo che diventi un freak show. Ma le persone prendono le ceneri dei propri cari dopo la cremazione e le trasformano in diamanti. Non vedo dove sia la differenza.”