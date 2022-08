Franz Ferdinand, cambio di location per il concerto a Milano del 1° novembre

L’appuntamento del “Hits To The Head Tour 2022” dei Franz Ferdinand previsto originariamente il 24 marzo 2022 al Mediolanum Forum, successivamente riprogrammato il 1° novembre 2022 al Lorenzini District, viene spostato all’Alcatraz di Milano, mantenendo la stessa data.

BIGLIETTI:

Tutti i biglietti precedentemente acquistati sia per la data al Mediolanum Forum, sia per la data al Lorenzini District restano validi per lo show del 1° novembre 2022 presso l’Alcatraz:

• i possessori di biglietti Parterre, Tribuna A Numerata e Tribuna B Gold numerata acquistati per il Mediolanum Forum e i possessori di biglietti PIT acquistati per il Lorenzini District usufruiranno in modo esclusivo dell’Early Entry accedendo in anticipo all’interno della venue dall’ingresso di Via Valtellina 27 (angolo Via Piazzi) a partire dalle ore 18:30

• i possessori di biglietti Anello B Laterale Non numerato, Anello C centrale non numerato acquistati per il Mediolanum Forum e i possessori di biglietti acquistati per Lorenzini District potranno accedere alla venue a partire dalle ore 19:15 dall’ingresso di Via Valtellina 25.

Vendita generale dei biglietti su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Virgin Radio è la radio ufficiale della data italiana

Il 25 gennaio è uscito “Curious”, il secondo inedito contenuto nel primo Greatest Hits “Hits To The Head”, uscito l’11 marzo. Il brano è stato prodotto da Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys) ed è accompagnato da un video diretto da Andy Knowles.

Mentre il 2 novembre dello scorso anno è stato pubblicato il singolo “Billy Goodbye”, in perfetto stile Franz Ferdinand, con sonorità pop e richiami art rock, che ha anticipato il best of, una raccolta di 20 brani contenente più i grandi i successi del repertorio della band, oltre ai due inediti, per ripercorre la loro carriera: un viaggio nel presente, passato e futuro.

“È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo ‘Outsiders’. Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: ‘Billy Goodbye’ e ‘Curious’, entrambi co-prodotti in fase finale con Stuart Price”, così dichiara il frontman per spiegare la difficile scelta della tracklist.