Un addetto della security fa crowd surfing sulla folla ad un concerto metal: recuperato dai colleghi. Guarda il video

Durante il Vagos Metal Festival 2022, che si è tenuto nella cittadina portoghese tra il 28 e il 30 luglio, un membro della security si è ritrovato a fare crowd surfing in mezzo al pubblico.

È successo durante la performance della band italiana Wind Rose che ha successivamente condiviso il video di quanto accaduto online, attirando commenti ammirati da parte dei loro fan. “Il nostro concerto al Vagos Metal Fest è stato così figo che anche la security ha fatto crowd surf”, hanno scritto su Facebook.

Il protagonista, che rimane per ora sconosciuto, è stato letteralmente catturato dalla folla delle prime file, dopo che si era avvicinato per controllare che tutto andasse bene. Invece che essere passato di mano in mano, l’uomo è stato letteralmente trasportato dalle stesse persone, che lo hanno fatto “navigare” per un po’, per poi consegnarlo nelle mani – anzi braccia – di un suo collega.

Non c’è dubbio che l’anonimo avventuriero si sia divertito, per una volta, ad essere dall’altra parte. Mentre viene alzato e portato in giro, infatti, non smette di sorridere.