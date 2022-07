Star Wars, all'asta lo storico blaster utilizzato da Harrison Ford nel primo film del 1977

Il mese prossimo uno degli oggetti di scena più iconici della storia del cinema del secondo novecento andrà all'asta: si tratta del blaster utilizzato da Harrison Ford per interpretare Han Solo nel primo Star Wars del 1977. La vendita dell'oggetto sarà curata dalla casa d'aste Rock Island Auction Company dell'Illinois.

Tecnicamente chiamato BlasTech DL-44 Heavy Blaster, è stato ritenuto perduto per decenni e per i film successivi, L'impero Colpisce Ancora e il Ritorno dello Jedi, ne fu costruito uno nuovo. Uno dei blaster ricostruiti per quelle due pellicole venne battuto all'asta nel 2018 per 550.000 dollari.

"Tutti gli oggetti legati ai film di fantascienza prima di Star Wars erano costituiti da uniformi molto stupide e oggetti di plastica, roba da Flash Gordon...", ha dichiarato lo scenografo Roger Christian in un'intervista del 2014 rilasciata al magazine Esquire, "George stava andando proprio contro quel tipo di cose". I designer di Star Wars hanno optato per rottami di aeroplani e oggetti recuperati in discarica per dare vita a quel mondo, dandogli una sensazione di vissuto.